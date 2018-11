Mau tempo provoca queda de árvores e condiciona estradas em Vila Real

De acordo com a GNR e a Proteção Civil à Lusa, o vento forte provocou vários estragos em Vila Real, entre eles queda de árvores - que condicionaram estradas e danificaram carros – e ainda a queda de andaimes e de uma grua para um campo de futebol.

“Temos bastantes ocorrências esta noite, com árvores de grande porte caídas, tendo causados estragos em algumas viaturas que estavam na via pública. Temos a praça da Nossa Senhora da Conceição cortada e caíram também árvores e cabos elétricos na zona da Estação”, disse à Lusa o responsável pela Proteção Civil Municipal, Miguel Fonseca.

Fonte da GNR explicou ainda que a queda de uma árvore condicionou, temporariamente, o IP4, no sentido Vila Real-Amarante. Além disso, há também registo de queda de árvores na EN15 e uma árvore tinha caído sobre um carro, tendo obstruído a via.

Já mesmo no centro da cidade, uma grua de grandes dimensões caiu para o relvado do Estádio do Calvário, e algumas zonas de Vila Real ficaram sem eletricidade.

Durante a noite, foram mobilizados para o local bombeiros das duas corporações da cidade, da Cruz Verde e Cruz Branca com cerca de 30 operacionais, elementos da Proteção Civil Municipal, da PSP e GNR.