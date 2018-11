Borba. Ações com mergulhadores suspensas devido a risco de novos desabamentos

Esta manhã, as operações com mergulhadores nas pedreiras de Borba foram suspensas devido ao risco de ocorrerem novos deslizamentos de terras, avançou à Lusa o coordenador da Unidade de Salvamento Aquático do Distrito de Portalegre, Simão Velez.

De acordo com o responsável, vários técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil avaliaram o local, e concluíram que as condições são “mais instáveis” e com “risco acrescido” de novos desabamentos.

"Com o risco de mais deslizamentos de terras, entendeu-se ser prudente suspender as ações com mergulhadores", disse à Lusa.