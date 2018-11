Praticante de kitesurf morre na praia dos Supertubos

Prancha do surfista partiu-se ao meio

Um praticante de kitesurf, de nacionalidade russa, morreu esta segunda-feira na praia dos Supertubos, em Peniche.

O homem, de 34 anos, “estava a praticar 'kitesurf' quando a prancha se partiu e ficou em dificuldades” dentro de água, disse o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Fonseca, citado pela agência Lusa.

Após o alerta para um surfista em dificuldades, a Capitania de Peniche enviou para o local a lancha da estação salva-vidas e uma mota de água, mas o homem acabou por ser resgatado por “outros surfistas que o trouxeram para terra”, adiantou a mesma fonte.

O surfista deu entrada na urgência de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste, onde “as manobras de suporte básico de vida de reanimação não foram bem sucedidas e o óbito foi declarado”, informou Francisco San Martin, diretor clínico do CHO, à agência Lusa.