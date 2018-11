Rosa Grilo escreveu carta a António Joaquim para acertar versão da morte do marido

A mulher do triatleta Luís Grilo, Rosa Grilo, escreveu uma carta ao alegado amante, António Joaquim, com o objetivo de acertar a versão da morte do marido, escreve o Correio da Manhã.

De acordo com a mesma publicação, a viúva de Luís Grilo, suspeita da sua morte, queria garantir que o amante não a envolvia no homicídio, mas o Ministério Público acabou por apreender carta - por acreditar que esta servia de mais uma prova do seu envolvimento no crime -, depois de esta ter sido intercetada pelos Serviços Prisionais de Tires.

Recorde-se que o corpo do triatleta foi encontrado no dia 24 de agosto em Avis, praticamente um mês depois de ter desaparecido.

Rosa Grilo e o seu alegado amante são os principais suspeitos deste crime.