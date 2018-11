Nevoeiro impede que cinco aviões aterrem no aeroporto da Madeira

Três aviões aguardam no Porto Santo para concluírem as suas viagens até ao Funchal e outros dois regressaram a Lisboa.

Esta segunda-feira, três aviões divergiram do Aeroporto da Madeira para a ilha do Porto Santo devido à fraca visibilidade por causa do nevoeiro que se faz sentir, e outros dois foram obrigados a regressar a Lisboa depois de também não terem conseguido aterrar.

De acordo com fonte do aeroporto à Lusa, um voo da TAP - proveniente do Porto -, um voo da Transavia - vindo de Amesterdão - e um outro da easyJet – que vinha de Basel -, estão a aguardar por melhorias do tempo no Porto Santo.

Já um voo da easyJet e outro da TAP foram cancelados, e regressaram a Lisboa.

A mesma fonte explicou que em causa está a fraca visibilidade e o "teto baixo" provocado pelo nevoeiro.