A vingança dos anos 90. Smashing Pumpkins no NOS Alive

Os Smashing Pumpkins juntam-se aos Cure e a Bon Iver no cartaz. O concerto está marcado para 13 de julho, o último do NOS Alive em 2019.

A banda acaba de editar “Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun", álbum que reune Billy Corgan com o guitarrista James Iha e o baterista Jimmy Chamberlin. A baixista D'Arcy Wretzky acabou fora da reunião - as duas partes acusam-se mutuamente de terem recusado.

É o segundo reencontro dos Smashing Pumpkins. O primeiro passou pelo Alive em 2007.

Em 2019, a banda de Billy Corgan regressa ao Passeio Marítimo de Algés a 13 de julho, fazendo companhia a Bon Iver. Os Cure já estavam confirmados no dia 11.