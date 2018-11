Detetada bactéria legionella em escola de Serpa

Bactéria foi detetada na água dos chuveiros do balneário do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica de Pias, em Serpa

Neste momento, os chuveiros estão interditados, mas não há registo de quaisquer sinais de doença, adiantou à Lusa fonte da unidade de saúde pública.

Em declarações à Agência Lusa, a médica da Unidade de Saúde do Baixo Alentejo, Felicidade Ortega, referiu ainda que a presença da bactéria nos chuveiros do balneário do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica de Pias, em Serpa, foi detetada no passado dia 19 deste mês.

A mesma fonte esclareceu que a presença de bactérias foi detetada em análises que são realizadas regularmente pela Câmara de Serpa.