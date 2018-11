Princesa Charlotte está cada vez mais parecida com família de Diana

A sobrinha da princesa Diana, Kitty Spencer, publicou no Instagram uma fotografia de quando era criança, e os comentários sobre as semelhanças com a princesa Charlotte não tardaram.

A filha do príncipe William e de Kate Middleton é uma das figuras da realeza britânica que mais atrai as pessoas no mundo, graças ao seu ar reguila e desafiador, que contrasta com uma postura mais conservadora que se associa à casa real.

Além dos comentários que se geraram após a publicação da imagem da sobrinha de Diana, não faltaram partilhas de montagens com fotografias das duas, Kitty Spencer e a princesa Charlotte, onde as semelhanças podem ser comprovadas.