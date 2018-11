Depressão Diana coloca Açores sob aviso vermelho

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os efeitos da depressão Diana devem começar já a sentir-se a partir desta tarde no grupo ocidental dos Açores, que se encontra sob aviso vermelho.

“No grupo ocidental (Flores e Corvo), e a partir das 18:00 de segunda-feira [hoje], o vento será forte com rajadas até 130 quilómetros por hora e na terça-feira as ondas serão de sudoeste a passar a oeste com altura significativa entre nove a 12 metros, podendo atingir os 21 metros de altura máxima", lê-se no comunicado emitido hoje pelo IPMA.

Já no que diz respeito ao grupo central - Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial -, a partir das 03h00 de terça-feira o vento irá intensificar-se nestas ilhas, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros por hora. O IPMA também prevê que as ondas possam atingir entre sete a nove metros de altura.

Para o grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, está também previsto um aumento da agitação marítima, com ondas que poderão ir até aos seis metros de altura.