Cyber Monday. PSP deixa alerta para evitar burlas online

PSP fez publicação no Facebook onde deixa um alerta a todas as pessoas que têm por hábito fazer compras online.

Depois da Black Friday, é dia da Cyber Monday. As compras online estão hoje com descontos adicionais, com o objetivo de as pessoas fazerem compras através de aplicações ou de websites.

Tendo em conta que as burlas online têm vindo a ter algum “acréscimo nos últimos anos”, a PSP decidiu deixar um alerta na sua página do Facebook, referindo que as burlas podem ser praticadas por “indivíduos isolados ou em grupo, alinhados com o intuito de burlar os incautos, principalmente nos negócios de compra e venda online”.

Além disso, a PSP explica ainda que os burlões podem utilizar “sites falsos, com propostas de negócio bastante vantajosas ou utilizar sites e aplicações já existentes para ludibriar as pessoas”, e deixa alguns concelhos aos cidadãos: aceder “apenas a sites credíveis e fidedignos” e que “garantam reembolso em caso de prejuízo e defesa do comprador”.

Leia aqui a publicação da PSP.