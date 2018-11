Quatro pessoas detidas no Aeroporto de Lisboa com droga no organismo

Este domingo, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no aeroporto de Lisboa quatro pessoas que transportavam droga - três delas no organismo -, avançou hoje este serviço de segurança, em comunicado.

Na mesma nota, lê-se que os quatros passageiros (estrangeiros) foram intercetados por não comprovarem os objetivos da estada em Portugal e, depois de realizada uma entrevista informal, o SEF suspeito que se pudesse tratar ‘correios de droga’.

O SEF refere ainda que os dois passageiros detidos estavam a viajar juntos e transportavam, cada um, entre 60 a 70 cápsulas de cocaína no organismo.

Uma outra pessoa, que também foi detida no domingo, viajava com cocaína líquida e em pó, refere o SEF, acrescentando que um outro passageiro transportava também droga dentro do organismo.

A Polícia Judiciária foi também contactada para transportar os detidos para as suas instalações, bem como o material apreendido.