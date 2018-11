Todo o espanhol ou português sabe imitar a comemoração dos golos de Cristiano Ronaldo. E depois deste fim de semana, os italianos juntam-se à lista.

O ‘siiii’ do jogador da Juventus ao inaugurar o marcador contra o SPAL fez eco nas bancadas do clube italiano que gritaram com Cristiano Ronaldo.

Veja o vídeo