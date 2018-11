Assista em direto à aterragem de uma sonda da NASA em Marte | Vídeo

A missão InSight da NASA – a agência norte-americana de exploração espacial – vai aterrar esta segunda-feira em Marte e tornar-se pioneira, não por ser a primeira a aterrar neste planeta, mas por ser a primeira aterragem a ser transmitida em direto.

A partir das 19h54 (hora em Portugal continental) vai ser possível ver em direto e em 360º toda a viagem da sonda InSight.

A missão irá incluir uma tecnologia chamada MarCO que irá filmar e transmitir em direto, pela primeira, a aterragem de uma sonda noutro planeta. A transmissão da viagem entre a Terra e Marte já aconteceu, mas a aterragem é uma novidade. Caso a transmissão funcionar, isto será “uma nova capacidade de comunicação para a Terra”, prevê a NASA.

Para além da transmissão, a missão espacial da NASA irá ainda tentar efetuar tarefas inéditas em solo marciano. No plano da InSight está o estudo da profundezas do planeta, incluindo perfurar a superfície marciana a uma profundidade 15 vezes maior do que alguma vez foi feito, montar um magnetómetro em Marte, instalar sismógrafos e usar um braço robótico pela primeira vez num planeta que não a Terra.

Poderá assistir ao momento no vídeo abaixo: