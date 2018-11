Rui Vitória: "Nada está acima do Benfica"

Técnico dos encarnados falou sobre a contestação em torno da sua continuidade na antevisão ao encontro do Benfica com o Bayern

O Benfica reencontra esta terça-feira o Bayern, agora em Munique, na 5.ª ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados precisam de vencer amanhã e na recepção ao AEK e mesmo assim podem não conseguir garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Para Rui Vitória o jogo com o Bayern será, acima de tudo, uma oportunidade para o Benfica contrariar a história e vencer pela primeira vez em Munique. “Temos de ser muito rigorosos do ponto de vista defensivo, temos de ser muito claros em termos de ataque, dar muita objetividade ao nosso jogo e tirar algum partido daquilo que são as nossas características”, analisou o técnico encarnado.

“Amanhã é um jogo em que temos um contexto: para termos o que queremos, temos de vir cá ganhar. É para isso que nos estamos a preparar”, sublinhou.

Confrontado com a contestação que tem vindo a crescer em torno da sua continuidade, o ténico das águias desvalorizou: “O meu foco não é o Rui Vitória. O que importa é o Benfica e é para isso que trabalho. Mais importante que a contestação e as divergências é a união e só assim podemos ultrapassar os obstáculos. Nada está acima do Benfica”.

"Este é um desporto em que se vive muito à base da emoção e já passei aqui fazes muito boas e outras de menos sucesso. Sou uma pessoa feliz, um privilegiado, faço o trabalho que gosto com paixão e tenho prazer em treinar estes jogadores", rematou.