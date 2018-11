Perseguição policial provoca acidente no IC19

De acordo com o Correio da Manhã, o condutor não respeitou uma ordem de paragem e abalroou várias viaturas

Uma perseguição policial a um condutor ao início da noite desta segunda-feira resultou num acidente que levou ao corte do IC19, à passagem por Agualva-Cacém, no sentido Lisboa-Sintra.

De acordo com o Correio da Manhã, o condutor não respeitou uma ordem de paragem e abalroou várias viaturas. De acordo com fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, citada pelo mesmo jornal, confirma-se “um incidente sem feridos”.

O CM escreve ainda que testemunhas no local afirmam que uma moto da PSP terá sido abalroada por um carro, tendo o condutor colidido ainda com outras viaturas na via. O homem acabou por se despistar perto da estação de serviço da BP.

Neste momento, já foi retomada a circulação no IC19 no sentido Lisboa-Sintra.