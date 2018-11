Manuel Luís Goucha confirma ‘traição’ de Cristina Ferreira em direto

O apresentador da TVI Manuel Luís Goucha confirmou, esta segunda-feira, no seu programa ‘Você na TV’, que os rumores sobre o convite da sua ex-colega Cristina Ferreira ao marido eram verdadeiros.

A revelação foi feita durante uma conversa telefónica com uma espetadora. "É verdade, sim senhor. Foi convidado. Eu só fiquei a saber porque... o último a saber é sempre o cornudo", afirmou Manuel Luís Goucha.

Cristina Ferreira tentou levar Rui Oliveira, o marido do seu ex-colega da TVI, para a SIC, tendo-lhe feito um convite diretamente há cerca de três meses.

"Infelizmente, essa história é verdade", disse Goucha ainda em direto, acrescentando que "o Rui não foi, como seria de esperar".

Apesar de as palavras do apresentador da TVI poderem indiciar algum mal-estar entre ele e Cristina Ferreira, tudo não passará de uma mera impressão. Pois ainda há duas semanas foram vistos a jantar juntos num restaurante, e, segundo as fotografias que ambos publicaram nas redes sociais, reinava a boa disposição.