A propósito do terceiro aniversário da constituição do atual Executivo - que se assinalou ontem -, a ex-vice-presidente do PSD, Teresa Morais, aproveitou para deixar um texto na sua página do Facebook, onde critica o Governo de Costa, lançando algumas farpas.

“Se tivessem sido respeitadas as regras desde sempre cumpridas em democracia, este Governo nunca teria existido”, disse a deputada do PSD, afirmando que este “Executivo nunca será moral nem eticamente limpo”

Através de uma publicação feita na sua página do Facebook, a ex-vice presidente do PSD diz que passados três anos, aquilo que os portugueses têm é um “país adiado”, sendo que é um dos “mais endividados” , e que regista “um dos piores” crescimentos económicos da União Europeia, assim como é o país que tem a “maior carga fiscal de sempre”.

Teresa Morais vai mais longe nas críticas e fala sobre os problemas que os serviços públicos enfrentam neste momento: uma “degradação nunca vista”.

Além das críticas ao governo, Teresa Morais aproveita para criticar o próprio primeiro-ministro, dizendo que este não cumpriu nunca o que prometeu na sua posse, como foi o caso de “não promover radicalizações”.