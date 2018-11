Ensino superior. 60 mil alunos ainda esperam resultados de bolsa de estudo

A cerca de quatro semanas do fim do primeiro semestre de aulas, ainda há 60 mil alunos do ensino superior que esperam os resultados das bolsas de estudo. Conforme avança o "Público", o processo de atribuição dos apoios sociais este ano está mais lento do que o habitual devido a um problema no sistema informático, que entretanto já foi resolvido.

Em relação ao ano passado, a percentagem de bolsas atribuídas neste momento está 30% abaixo. Ou seja, apenas 26.994 alunos têm a garantia de que vão receber a respetiva bolsa de Ação Social. E destes, cerca de 22 mil já receberam os primeiros pagamentos até ao final do mês passado. Existem menos 11.105 bolsas aprovadas do que no período homólogo de 2017, segundo as contas do jornal "Público".