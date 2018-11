Portugal tem a 6.ª eletricidade mais cara da UE

De acordo com dados divulgados hoje pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), Portugal tem a 6.ª eletricidade mais cara. Já no que diz respeito ao valor do preço do gás, este ocupa a 4.ª posição.

Segundo os mesmos dados, apenas os cidadãos da Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Espanha e Irlanda têm uma fatura de eletricidade mais alta que a dos portugueses, uma vez que o valor da electricidade por kW/hora em Portugal se fixa nos 22,46 cêntimos no segundo semestre deste ano.

O preço do gás é o quarto mais caro da UE, estando apenas a Dinamarca, Suécia e Holanda à frente.

