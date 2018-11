Jessica Athayde e Diogo Amaral vão ser pais

FROM US Adorava não ter de fazer este post mas infelizmente deixaram-me sem opção. Começo por dizer uma coisa importante: A taxa de abortos espontâneos numa primeira gravidez é enorme e, infelizmente, faz parte da vida de muitas mulheres. Quando engravidamos nunca sabemos se a gravidez vai correr como desejamos. Estando perfeitamente consciente desta realidade, nunca pensei dar esta notícia antes de ter ultrapassado aquele que é considerado pelos médicos como o “período de vulnerabilidade“ de uma gravidez, fase essa em que me encontro. Estou de facto grávida... Read the full text on JessyJames.pt

