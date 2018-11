Fotografia partilhada por David Beckham nas redes sociais é alvo de críticas | FOTO

Na madrugada desta terça-feira, David Beckham publicou uma fotografia onde surge a dar um beijo na boca à sua filha de sete anos, Harper, numa pista de patinagem no gelo: "O Natal está a chegar. Vamos patinar", lê-se na legenda da imagem partilhada por Beckham na sua página do Instagram.

No entanto, nem toda a gente gostou do que viu e vários utilizadores criticaram a fotografia do britânico. "É tua filha… Porque estás a beijá-la na boca? Esse beijo é para tua mulher", lê-se num dos comentários, ou "Qualquer pessoa que pense que isto é errado devia afogar-se. A humanidade não precisa mais dos seus serviços, estais a desperdiçar ar", escreveu outro utilizador, defendendo Beckham.