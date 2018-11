Angelina Jolie junta-se a família real para falar de violência sexual

A atriz Angelina Jolie e a condessa de Wessex Sofia Rhys-Jones, mulher do filho mais novo de Isabel II, estiveram juntas no mesmo painel para falar sobre violência sexual, no Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative (PSVI) Film Festival, na sexta-feira passada.

O encontro entre a atriz norte-americana e a condessa britânica passou despercebido da imprensa, pelo menos até ao momento em que a família real publicou as fotografias nas redes sociais, no início desta semana.

Angelina Jolie é conhecida pelo seu trabalho humanitário, recorde-se que a atriz foi nomeada embaixadora especial para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e mais recentemente o seu foco tem sido, precisamente, a violência sexual.

O festival foi criado por iniciativa do governo inglês, que tutela a organização PSVI, e durante dois dias foram apresentados 38 filmes de todo o mundo, nos quais sobreviventes de violência sexual partilhavam as suas histórias.