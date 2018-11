Libertadores. Segundo jogo da final será disputado fora da Argentina

A data, a hora e o local ainda não estão definidos, mas uma coisa é certa: o jogo entre o River Plate e o Boca Juniors, relativo à segunda mão da final da Taça Libertadores da América, não vai ser jogado na Argentina.

A CONMEBOL decidiu marcar encontro entre o River Plate e o Boca Juniors para 8 ou 9 de dezembro. A informação foi avançada pelo organismo através das redes sociais depois da reunião do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, com os presidentes do River Plate e do Boca Juniors, Rodolfo Donofrio e Daniel Angelici, respetivamente.