Reveladas primeiras imagens recolhidas em Marte pela sonda da NASA

Foram reveladas as primeiras imagens recolhidas à superfície do planeta vermelho, esta terça-feira depois da sonda InSight da NASA ter aterrado com sucesso em Marte esta segunda-feira.

A primeira imagem captada pela sonda foi partilhada nas redes sociais pela NASA, com a descrição: “Quem me dera que estivessem aqui! A NASA InSight enviou a sua primeira foto depois de aterrar em Marte”.

A sonda tem como missão estudar o interior de Marte e vai permanecer em Marte durante dois anos.

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw