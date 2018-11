Kolarov: "Adeptos? Podem chatear-se, mas não percebem nada de futebol" (com vídeo)

Veterano defesa da Roma agastado com as críticas à equipa, que ocupa o sétimo lugar na liga italiana e esta terça-feira recebe o Real Madrid para a Liga dos Campeões

São palavras fortes e pertencem a Kolarov, um dos principais nomes do plantel da Roma. A equipa da capital italiana tem vindo a desiludir na liga italiana, onde ocupa um dececionante sétimo lugar à passagem da 13.ª jornada, e a derrota por 1-0 com a Udinese, no último fim de semana, agudizou as críticas ao treinador e aos jogadores.

Na Liga dos Campeões, por outro lado, soma os mesmos nove pontos que o Real Madrid, do qual será anfitrião na noite desta terça-feira, e uma vitória significará desde já o apuramento para os oitavos-de-final. E foi na antevisão desta partida que o lateral-esquerdo sérvio de 33 anos se referiu assim a quem tem criticado a equipa, quando questionado sobre se podia prometer melhorias exibicionais a partir de agora.

"Eu não tenho de prometer nada a ninguém, apenas a mim mesmo. Sempre trabalhei da mesma forma desde que comecei a jogar futebol. Os adeptos vão ao estádio e têm o direito de ficar chateados quando não gostam de alguma coisa, respeitamos isso, mas também é preciso dizer que no geral, os adeptos percebem pouco de futebol. Eu também gosto muito de ténis, mas não percebo nada. Nunca diria ao Djokovic como deve jogar. Também gosto de basquetebol, desde criança, mas não percebo nada. Fico chateado se a minha equipa perde, claro, mas nunca me atreveria a falar de tática porque não tenho ideia nenhuma sobre isso", disparou.

Oiça aqui as declarações de Kolarov: