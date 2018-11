Liga dos Campeões. Benfica em Munique com o mesmo onze de Tondela

Do lado do Bayern, Renato Sanches começa desta feita no banco

Já é conhecido o onze com que o Benfica vai entrar em campo no Allianz Arena, onde tentará vencer o Bayern Munique pela primeira vez na história. Rui Vitória não preparou nenhuma surpresa para este encontro, optando pelo mesmo onze que venceu por 3-1 em Tondela no passado dia 11, na última partida disputada para o campeonato - pelo meio houve a paragem para as seleções e a Taça de Portugal, com os encarnados a suar muito para vencer o secundário Arouca na Luz (2-1).

Do lado do Bayern, que está muito desfalcado - Niko Kovac, também ele muito criticado nos tempos mais recentes, já não podia contar com Coman, Thiago Alcântara, James Rodríguez, Tolisso e Gnabry e ficou ainda sem Hummels durante esta terça-feira, devido a uma gastroenterite -, Renato Sanches começa desta feita no banco. O médio internacional português brilhou na primeira volta, na Luz (marcou inclusive um golo no triunfo do Bayern por 2-0), mas vê agora o técnico croata optar por Goretzka e Kimmich.

Onze do Bayern

Neuer; Rafinha, Sule, Boateng e Alaba; Kimmich e Goretzka; Ribèry, Muller e Robben; Lewandowski

Suplentes: Ulreich, Meier, Javi Martínez, Shabani, Renato Sanches, Sandro Wagner e Woo-Yeong Jeong

Onze do Benfica

Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Conti e Grimaldo; Pizzi, Fejsa e Gabriel; Rafa, Jonas e Cervi

Suplentes: Svilar, Alfa Semedo, Gedson Fernandes, Zivkovic, Krovinovic, Castillo e Seferovic