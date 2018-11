Governo garante que pedreiras em risco serão identificadas até ao final do ano

“Hoje posso garantir que, até ao final do ano, vamos conseguir ter identificadas todas as pedreiras"

O ministro do Ambiente e da Transição Energética garantiu esta terça-feira que todas as pedreiras do país que possam constituir um risco serão identificadas até ao final do ano.

“Hoje posso garantir que, até ao final do ano, vamos conseguir ter identificadas todas as pedreiras - independentemente de estarem corretamente licenciadas -, que podem constituir um risco para infraestruturas que estejam na envolvente ou até para os terrenos confinados", disse João Pedro Matos Fernandes em declarações aos jornalistas em Almada.

"Vamos dizer quais são, vamos analisá-las durante o próximo ano e fazer intervenções que nunca serão de grande monta, mas que são da maior urgência, financiadas através do Fundo Ambiental", acrescentou.

Segundo o ministro, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território encontra-se no terreno e vai fazer um “relatório sobre o que aconteceu” e uma análise “às pedreiras envolventes” em 45 dias.

“A informação que existe sobre estes milhares de pedreiras que existem no país é uma informação muito difusa e pouco estruturada. Esse é um trabalho de mais folgo que começa a ser iniciado agora. Tem que haver, de facto, a construção de uma base de dados que torne evidente tudo aquilo que são as responsabilidades que cada entidade do Estado pode ter, que cada entidade municipal também, as inspeções que são feitas ou aquelas que venham a ser feitas para garantir que este tipo de acidentes gravíssimos não voltam a repetir-se”, rematou.