O deputado do PSD Feliciano Barreiras Duarte votou contra o Orçamento do Estado quando não estava presente na Assembleia da República, avança o Sapo 24.

Apesar do social-democrata ter abandonado a sala antes da votação, foi registado para efeitos de quórum e votou. No entanto, segundo o regimento do parlamento, não é permitido o voto por correspondência ou procuração. Ou seja, alguém se registou e votou por Feliciano Barreiras Duarte.