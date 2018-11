Vão estar disponíveis três novas vacinas no Plano Nacional de Vacinação

As propostas do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV foram esta terça-feira aprovadas no parlamento

O Plano Nacional de Vacinação (PNV) vai passar a incluir três novas vacinas já em 2019: a vacina para a meningite B, do rotavírus e do HPV para os rapazes. A proposta foi esta terça-feira aprovada na especialidade do Orçamento do Estado.

A primeira proposta para alargar o PNV a ser votada tinha a assinatura do PCP e contou com os votos a favor do PSD e do BE, a abstenção do CDS e o voto contra da bancada socialista. Já o BE propunha incluir as vacinas para a meningite B e para o rotavírus, assim como alargar a vacinação do Vírus do Papiloma Humano – que já faz parte do PNV das raparigas – aos rapazes. Também o PEV tinha uma proposta no mesmo sentido.

Para além das vacinas foi também aprovado a garantia do governo de que haja "disponibilidade financeira para que, nos casos de avaliação médica favorável, seja administrado o medicamento que se destina a tratar a atrofia muscular espinhal, aos doentes com tipo I e com tipo II, em todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde".

Segundo a nota explicativa da proposta do partido liderado por Heloísa Apolónia, "urge que o medicamento apto a promover tratamento aos doentes com atrofia muscular espinhal seja administrado aos doentes que dele carecem, nas unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde", acrescentando que "cada dia que passa, sem a possibilidade de acesso ao medicamento, é mais um dia onde a situação destes doentes se agrava a olhos vistos".