IPMA coloca dez distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta e quinta-feira, dez distritos estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte.

O IPMA indica que os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 18h00 de hoje e as 12h00 de amanhã.

Além da previsão de agitação marítima forte, o IPMA colocou ainda sob aviso amarelo o distrito de Viana do Castelo devido à previsão de chuva forte, entre as 03h00 e as 12h00 de amanhã.

Já para o dia de hoje, está previsto céu geralmente pouco nublado, temporariamente com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas, estando ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do continente.

As temperaturas mínimas devem variar entre os 0 graus em Bragança e os dez graus em Viana do Castelo e no Porto. No que diz respeito às temperaturas máximas, estas devem chegar aos 8 graus Celsius na Guarda e aos 18 em Faro.