PSP e ASAE apreendem quase 65 mil euros em artigos contrafeitos em mercado semanal

Ação ocorreu no passado sábado.

Vários agentes da PSP, em conjunto com inspetores da ASAE, levaram a cabo uma operação policial de “grande envergadura” em Monte Abraão, no distrito de Sintra. A ação terminou com a apreensão de 64.867 euros em artigos contrafeitos.

A ação ocorreu no passado sábado durante um mercado semanal local e, durante uma vistoria aos comerciantes que ali se encontravam, a PSP e a ASAE apreenderam 1.505 pares de sapatos, 1.321 peças de roupa, 91 malas e relógios. Ao todo, o valor do material apreendido ronda os quase 65 mil euros.

Além disso, a PSP revelou ainda que foram identificados cinco homens e 23 mulheres pelo crime de contrafação e foram levantados 28 autos de contraordenação