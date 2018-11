São estes os destinos favoritos dos portugueses para passar a passagem de ano

Para passar a passagem de ano, os portugueses elegeram o Brasil, Cabo Verde, Marrocos, as ilhas (Açores e Madeira), Algarve, Lisboa e Porto como os seus destinos favoritos. De acordo com a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), os preços estão “ligeiramente” mais altos, mas as reservas continuam a ser feitas.

“Os dados que temos - que nos foram entregues pelo mercado - indiciam um final de ano ao nível do ano anterior", avançou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, à agência Lusa.

No que diz respeito aos destinos escolhidos, a agência refere que as escolhas dos portugueses não mostram “surpresas”:

Já em termos de destinos, as reservas para a passagem do ano mostram que "não existem surpresas". “Digamos que temos este ano uma consolidação de movimentos de anos anteriores. Já sabemos que [...] os portugueses escolhem muito Portugal para passar o fim de ano e à cabeça, naturalmente, a Madeira, mas também os Açores, o Algarve, Lisboa e o Porto são hoje bons pontos de referência de passagem de fim de ano do mercado emissor português", disse.

Para todos os portugueses que preferem passar o ano fora do país, "o Brasil tem uma boa venda este ano, juntamente com Cabo Verde e Marrocos. São as principais referências", explica o responsável.

também "pode acontecer que esteja aqui mais uma referência a um desacelerar da procura e um desacelerar da procura de 'lazer' pelos portugueses".