Revelada a causa da morte de Stan Lee

‘Pai’ do Homem Aranha morreu há duas semanas

O criador de super-heróis de banda desenhada Stan Lee morreu, há cerca de duas semanas aos 95 anos, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória.

O certificado de óbito, a que o site da TMZ teve acesso, revela que o criador do Homem Aranha e do Incrível Hulk sofreu de pneumonia por aspiração, uma infeção provocada pela entrada de comida, saliva ou ácido do estômago nos pulmões.

Stan Lee morreu a 12 de novembro no Centro Médico Cedars-Cinai, em Los Angeles. O corpo foi cremado e as cinzas terão sido entregues à sua única filha.