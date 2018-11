Espetáculo de Natal “Alice e o País das Maravilhas no Gelo” já estreou e contou com muitas caras conhecidas

Ontem noite decorreu a antestreia do espetáculo de Natal “Alice e o País das Maravilhas no Gelo”, no Alegro Alfragide, e contou com muitas caras conhecidas que não quiseram perder o momento.

Inicialmente realizou-se um musical de patinagem – um espetáculo já bem conhecido das figuras públicas nesta altura do ano – e, a esta história de encantar, juntaram-se caras bem conhecidas do público como foi o caso de Eunice Muñoz, Bibá Pitta, Paulo Vintém, Alexandre Silva, Quimbé, Lúcia Garcia, Mafalda Vilhena e Pepe Rapazote.

No espetáculo, com papéis de destaque, são os atores Marta Melro e Pedro Górgia que dão vida à Rainha de Copas e ao Chapeleiro Louco.

Esta é uma produção que conta com um guião de Nuno Markl, Mafalda Santos e Francisco M. Palma.

O espetáculo vai estar em cena no Alegro Alfragide até ao dia 6 de janeiro.