Homem encontrado morto em Santa Maria da Feira com sinais de violência

Esta manhã, um homem de 56 anos foi encontrado morto no pátio da sua residência, em São Paio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira, com sinais de violência.

De acordo com fonte da GNR, em declarações à Lusa, além de a vítima ter sido encontrado com um braço partido, o corpo tinha ainda outros sinais de agressões.

A GNR tomou conta da ocorrência, mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária, por suspeitas de crime.

O alerta foi dado às autoridades por um popular, mas a GNR acredita que o crime tenha acontecido durante a madrugada. "Nós fomos chamados por um indivíduo que deve ser conhecido do senhor que faleceu e ao deslocar-se à residência dele encontrou o senhor caído no chão, no pátio", explicou o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Aveiro, o capitão Telmo Gomes, à Lusa.