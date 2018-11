Guarda prisional encontrado morto na Prisão de Pinheiro da Cruz

Corpo foi encontrado por colega que o ia render no trabalho

Um guarda prisional foi encontrado morto, esta quarta-feira, nas torres de vigilância da prisão de Pinheiro da Cruz, no concelho de Grândola

O homem de 30 anos, que trabalhava naquele estabelecimento prisional há um ano, estava prestes a ser rendido no trabalho por um colega, que quando chegou à torre o encontrou já cadáver, segundo o Correio da Manhã

O corpo do guarda prisional não foi retirado do estabelecimento, encontrando-se ainda no local.

A Polícia Judiciária foi alertada e está já a investigar o caso.