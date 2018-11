Novas vacinas no plano nacional. O que isso significa para as famílias?

A introdução de três novas vacinas no Plano Nacional de Vacinação foi aprovada, esta terça-feira, no Parlamento, o que permite às famílias portuguesas pouparem centenas de euros.

A integração das vacinas da meningite B e do rotavírus e o alargamento do HPV aos rapazes, até agora era só para raparigas, representa uma poupança de mais de 600 euros, pois a sua inclusão no plano do Estado torna-as gratuitas para as famílias.

Qualquer uma destas vacinas é frequentemente recomendada pelos pediatras, não obstante o elevado valor de cada uma, sendo que duas delas exigem mais do que uma dose.

A vacina contra a meningite B custa cerca de 95 euros por dose, sendo que nunca são administradas menos de duas vezes, e nalguns casos – entre os dois e os cinco meses –são quatro administrações.

Já a imunização contra o rotavírus, principal responsável pela gastroenterite aguda, tem um preço médio de 150 euros, para a totalidade das doses.

No caso do HPV, que desde 2008 incluía apenas as raparigas, o preço varia entre os 72 e os 145 euros, dependendo da vacina, sendo que há duas no mercado. Contas feitas, a poupança nunca será inferior aos 600 euros.

Sublinhe-se que a proposta para a introdução das três vacinas no plano nacional foi do PCP, tendo sido aprovada apesar do voto contra do PS e da abstenção do CDS.