Liga dos Campeões. Jurgen Klopp distrai-se com "voz erótica" da tradutora (com vídeo)

Mais uma tirada desconcertante do treinador do Liverpool, conhecido pelo seu perfil divertido

Jurgen Klopp é um dos treinadores mais carismáticos e divertidos do mundo do futebol e, a cada encontro com os jornalistas, faz por conservar esse estatuto. Como aconteceu na véspera do encontro desta quarta-feira em Paris entre o PSG e o Liverpool, que pode ser decisivo para o futuro das duas equipas na Liga dos Campeões.

Desta vez, a "culpa" foi... da tradutora. Ou, no caso, da "voz erótica" da tradutora, como Klopp lhe chamou, causando sorrisos na sala de conferências de imprensa do recinto do PSG. Que se transformaram rapidamente em gargalhadas assim que o técnico alemão pediu para o jornalista repetir a pergunta, admitindo desse modo a sua distração devido à profissional de comunicação.

