Orçamento. Taxa de proteção civil proposta pela governo foi chumbada

PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda votaram a favor da eliminação da proposta do executivo

A proposta do governo de criação de uma taxa da Proteção Civil foi chumbada. Os deputados do PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda votaram a favor da eliminação da proposta do executivo.

Apresentaram propostas contra esta medida do governo o Bloco, o PSD e o CDS. Estas propostas acabaram por ser aprovadas por todas as bancadas, excluindo a socialista.

O executivo de António Costa pretendia pôr em prática uma taxa semelhante à que foi criada em Lisboa, Setúbal e Gaia e que acabou por cair face ao chumbo do Tribunal Constitucional. O imposto seria suportado pelos proprietários de prédios urbanos e rústicos.