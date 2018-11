José Morais troca Ucrânia pelo bicampeão sul-coreano

O antigo adjunto de José Mourinho iniciou a temporada no Karpaty, mas aceitou agora a oferta do Jeonbuk Motors

José Morais apresentou a demissão do comando técnico do Karpaty, atual décimo (e antepenúltimo) classificado da liga ucraniana, e vai agora orientar o Jeonbuk Motors, bicampeão da Coreia do Sul - esta época, a uma jornada do fim do campeonato, leva... 21 pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

A informação foi divulgada pelo emblema da Ucrânia, onde alinha o avançado luso-romeno Cristian Ponde, ex-Sporting. "Fiz tudo para o manter, mas ele recebeu uma oferta irrecusável e fez a sua escolha", revelou Oleg Smaliichuk, dirigente do Karpaty, aos canais oficiais do clube ucraniano.

José Morais estava na Ucrânia desde o início da época, naquele que era já o 18.º clube (de 11 países diferentes) da sua carreira, iniciada em 99/00 na primeira versão do Benfica B. Em Portugal orientou também Estoril, Académico de Viseu e Santa Clara, tendo no currículo cinco temporadas na equipa técnica de José Mourinho, entre Inter de Milão, Real Madrid e Chelsea. Ocupará agora no Jeonbuk Motors o lugar deixado vago por Choi Kang-Hee, que vai treinar o Tianjin Quanjian, da superliga chinesa.