Netflix. Willy Wonka volta aos ecrãs, mas como série

Não é novidade nenhuma que a Netflix gosta de apostar em conteúdos próprios e a mais recente aposta vai trazer de volta para o ecrã Willy Wonka, o conhecido dono de uma fábrica e chocolate.

Segundo a Variety, a Netflix conseguiu chegar a um acordo com a Roald Dahl Story Co para recriar as histórias de Roald Dahl.

O objetivo da plataforma de streaming não é adaptar os livros, mas sim contar histórias relacionadas com as personagens de Roald Dahl.

Já vários realizadores têm adaptado as histórias de Roald Dahl ao cinema: Wes Anderson com o ‘Fantastic Mr Fox’, Tim Burton adaptou ‘Charlie e a Fábricade Chocolate e Steven Spielberg com o ‘O Amigo Gigante’.