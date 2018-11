Estrada portuguesa está entre os “Melhores sítios para ir em 2019”

Sabia que a editora norte-americana Frommer’s – especialista em viagens – elegeu um local, em Portugal, para estar entre os “Melhores sítios para ir em 2019”? Pode não acreditar, mas é o local em questão é a estrada nacional (EN) 2 que liga Chaves a Faro pelo interior do país.

Na página da página da publicação, a EN2 é comparada à histórica “Route 66”, que atravessa os Estados Unidos, atribuindo-lhe mesmo a designação de “estrada-mãe” de Portugal. Os seus 738 quilómetros oferecem uma “icónica” viagem com paisagens “ásperas e pouco visitadas”, tais como “montanhas selvagens, elegantes cidades termais, lagos intocados e uma cadeia de cidades históricas e aldeias fotogénicas”, justificam.

A estrada atravessa 35 municípios e passa ainda por alguns locais que são património mundial da UNESCO. Desde o “majestoso” Alto Douro vinhateiro, o “extraordinário” palácio rococó da Casa Mateus às planícies alentejanas “pontilhadas por aldeias caiadas de branco, famosas pela gastronomia rústica”, a EN é uma boa opção para quem quer fugir da confusão do turismo.

"Os viajantes mais sagazes podem fugir às multidões, explorando o bonito e por vezes negligenciado Interior", escreve ainda a publicação. Portugal é descrito como um país "focado no oceano que virou as costas ao interior".

A secretária do Estado do Turismo recorda que esta estrada “é a única estrada na Europa com esta tipologia” e que a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 “tem em curso um projeto de valorização turística no valor de 400 mil euros, aprovado pelo programa Valorizar, e lançou este ano o Grande Prémio de Portugal – Nacional 2, que tem ajudado a posicionar este percurso em termos internacionais”, cita a Lusa.

Ana Mendes Godinho afirma ainda que a EN 2 "está a afirmar-se como uma das melhores estradas do mundo, que mostra a autenticidade e a riqueza de Portugal de Norte a Sul". "Temos cada vez mais pessoas a fazer o percurso, a abrir o mapa turístico de Portugal e a descobrir mil e uma experiências em 700 km de paisagens deslumbrantes, aldeias únicas, praias fluviais irresistíveis, património inesquecível e gastronomia completamente diferente ao longo do caminho. Percorrer a Estrada Nacional 2 é descobrir a coluna vertebral de Portugal", acrescenta.