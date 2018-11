Conheça os conselhos da GNR para se proteger do mau tempo

Nas próximas 48h está previsto um agravamento do estado do tempo e a Proteção Civil já emitiu um aviso à população a alertar o risco de cheias e inundações.

Contudo, a GNR também decidiu deixar alguns conselhos à população para que esta se possa proteger do mau tempo que aí se avizinha.

Primeiro, a autoridade aconselha a população a ter especial cuidado se for realizar atividades ligadas com o mar próximas das zonas costeiras – como por exemplo, evitar estacionar o carro na orla marítima.

As pessoas devem ainda fixar as estruturas soltas, como é o caso de andaimes ou placards. E estas não devem atravessar zonas inundadas, evitando assim o arrastamento de pessoas ou carros para buracos que possam existir no chão.

A GNR aconselha ainda a que as pessoas adotem uma condução defensiva: fazendo uma redução da velocidade e estando atentos à formação de lençóis de água ou acumulação de neve nas vias. A população deve ainda garantir que os sistemas de escoamento das águas estejam desobstruídos.