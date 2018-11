Mulher barrica-se em banco francês e ameaça explodir edifício

Uma mulher barricou-se, esta quinta-feira, numa agência do banco LCL, na cidade francesa de Alès, no sul do país.

A mulher entrou no banco pelas 9h30 (8h30 em Portugal), anunciando que estava armada com explosivos e ameaçando explodir o edifício.

A polícia já montou um perímetro de segurança e os edifícios próximos do banco foram evacuados.

De acordo com a imprensa francesa, a mulher não tem reféns, sendo que as pessoas que estariam no interior da dependência bancária foram retiradas.

Agentes da unidade tática de elite da Polícia Nacional Francesa RAID já estão no local, assim como vários operacionais dos bombeiros.