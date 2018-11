Alerta. Estes SMS do Continente são falsos

O Continente está a alertar para uma campanha fraudulenta, que faz uso do seu nome para recolher dados pessoais dos cidadãos.

Nos últimos dias, várias pessoas receberam um SMS a anunciar um prémio atribuído pela marca da Sonae.

O Continente já veio esclarecer, através de um comunicado, que "a mensagem é fraudulenta, porque, para além de utilizar indevida e ilegalmente o nome da marca Continente, procura recolher dados pessoais de cidadãos com a promessa de um prémio inexistente".

A empresa aconselha os seus clientes a não abrirem os conteúdos enviados pelas mensagens.

No mesmo comunicado, o Continente assegura aos seus clientes que “não houve acesso indevido aos dados”, garantindo que as bases de dados da marca estão “totalmente seguras”.

Estão já ser feitas as devidas diligências no sentido de apurar "as fontes destas iniciativas maliciosas". "A área de suporte técnico do Continente acredita ter já identificado a maioria dos sites piratas identificados nesta ação, tendo conseguido que fossem desligados", refere ainda a marca.