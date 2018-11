Ameaça de queda de bloco fecha acesso à Praia Grande

A zona da escadaria junto às pegadas de dinossauros da Praia Grande vai ser interditada. De acordo com um despacho do presidente da Câmara Municipal de Sintra, em causa está a ameaça de queda de um bloco naquela área.

"Apesar de as conclusões preliminarmente disponibilizadas pelos serviços não apontarem para um risco imediato de pessoas e bens, importa acautelar a adoção de todas as medidas preventivas que a situação material reclama", lê-se no despacho assinado por Basílio Horta.

A autarquia decidiu assim ordenar "o imediato encerramento da arriba sul da Praia Grande do Rodízio", devendo "os serviços municipais adotar de imediato as necessárias medidas de execução" do despacho.

Esta decisão surge depois de uma vistoria da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da capitania do porto de Cascais, no passado dia 21, para avaliar as condições de acesso à escadaria. Esta vistoria veio no seguimento do alerta dado pelo geólogo António Galopim de Carvalho, que tinha estado no local com alunos e professores da Escola Básica da Sarrazola (Colares).

"Fizeram uma escadaria nova e, em frente a umas pegadas, há um patamar, onde as pessoas param para ver, mas na escarpa está um pedaço de camada que já está solto, com ar de estar desprendido do resto, que com uma chuvada forte pode cair", explicou à agência Lusa o antigo diretor do Museu Nacional de História Natural.

A jazida de pegadas de dinossauros da Praia Grande data do período Cretácico, composta – estes seres vivos passaram por esta zona há cerca de 120 milhões de anos.