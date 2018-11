Orçamento aprovado com os votos da esquerda e PAN

O último orçamento do Estado da Legislatura foi aprovado sem supresas no parlamento com os votos de todos os partidos da esquerda e PAN

O Orçamento do Estado para 2019 foi aprovado esta quinta-feira com os votos a favor PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN e os votos contra do PSD e do CDS.

Recorde-se que o documento foi entregue na Assembleia da República no dia 15 de outubro – data limite – e foi apresentado a todos os deputados no dia a seguir.

A aprovação deu-se depois de quatro dias de debate sobre o OE2019, tendo sido a proposta mais marcante destes dias a discussão em torno do que diz respeito à descida do IVA das touradas: uma iniciativa que contou com o apoio do PSD, CDS e PCP.

O documento vai agora ficar no Parlamento para ser preparada a redação final do mesmo. Depois, segue para Belém, para promulgação pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Orçamento do Estado vai entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2019.