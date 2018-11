Imagens do documentário sobre Whitney Houston geram polémica

O documentário sobre a vida de Whitney Houston está a gerar problemas entre os produtores e os familiares da cantora.

O ex-marido de Whitney Houston, Bobby Brown, decidiu processar a Showtime Networks e a BBC por terem divulgado imagens suas no documentário ‘Whitney: Can I Be Me?’ sem que o cantor desse autorização.

“Nunca assinou ou consentiu com o lançamento do conteúdo que aparece no vídeo”, lê-se na queixa que deu entrada esta quinta-feira no tribunal de Nova Iorque, citada pela revista Variety.

Bobby Brown luta não só pelos direitos da sua imagem, mas também pelos da filha do músico com Whitney Houston, Bobbie Kristina Brown, que morreu em 2015.

Recorde-se que Whitney Houston foi encontrada morta na casa de banho de um quarto de hotel a 11 de fevereiro de 2012. A cantora sofreu uma overdose.