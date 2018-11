A resposta do carteiro ao menino que pediu para entregar carta ao pai que "está no céu"

Teri Copland, que vive na Escócia, utilizou as redes sociais para partilhar uma história emocionante que envolve o seu filho de apenas sete anos e esta acabou por se tornar viral.

O menino, Jase, pediu ao carteiro para entregar um cartão de aniversário ao pai que está “no céu” e como resposta recebeu uma carta do Royal Mail (empresa responsável pelos correios em Inglaterra), a assegurar que a mensagem tinha sido “entregue com segurança”.

“Há algumas semanas atrás, o meu filho de 7 anos escreveu este cartão para o pai, que está no céu, e hoje ele recebeu uma resposta adorável do carteiro”, escreveu a mãe na publicação, no Facebook, em que agradece encarecidamente ao Royal Mail pelo gesto.

A resposta foi escrita por Sam Millgan, gerente do departamento de entregas: “Eu só queria aproveitar a oportunidade para contactar-te e informar como conseguimos entregar a carta ao teu pai no céu. Este foi um desafio difícil, evitando estrelas e outros objetos galácticos a caminho. No entanto, queremos que saibas que a tua carta foi entregue em segurança”.

Jase, que perdeu o pai em 2014, ficou emocionado ao receber uma resposta do Royal Mail e, segundo a mãe, a atitude significou “o mundo para ele”.

“Eu realmente não posso dizer o quão emocional ele está, sabendo que o pai recebeu o cartão. Você podia simplesmente tê-lo ignorado, mas o facto de ter feito este esforço para um miúdo que nunca conheceu é uma coisa tão adorável, que acabou de restaurar a minha fé na humanidade… e obrigado, honestamente, significa o mundo para ele. Por favor, partilhem isto para que todos os funcionários da Royal Mail saibam o quanto somos gratos. Obrigado e feliz natal”, acrescentou a mãe.