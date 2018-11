Sobrancelhas de Natal tomam Instagram de ‘assalto’

Fatos de Pai Natal, bandoletes com hastes de rena ou camisolas com bonecos de neve estão démodé e são coisa do passado. Agora, o Natal é para ser recebido com sobrancelhas ‘penteadas e enfeitadas’ como pinheiros.

O primeiro passo é escovar os pelos das sobrancelhas como se fossem ramos – há quem também as pinte de verde -; o segundo é colocar enfeites como bolas ou estrelas; à semelhança de uma árvore de Natal, o terceiro é tirar uma selfie e publicá-la no Instagram.

Esta tendência surgiu em 2017, mas este ano parecer ter vindo ainda com mais força, algumas páginas de marcas de cosméticos têm também publicado imagens com olhos maquilhados com alusões ao Natal.

Este ano está, definitivamente, aberta a época das festas e estas sobrancelhas já estão prontas para ela.

A utilizadora de Instagram @taytay_xx foi uma das primeiras, segundo a revista Marie Claire, a partilhar as suas sobrancelhas de Natal.